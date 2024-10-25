В этом году Киев приобрел дронов, авто и другого снаряжения для ВСУ на 8,6 миллиарда, – Кличко

Столица в этом году уже выделила на помощь защитникам 8,6 миллиарда гривен. На эти средства приобретены, в частности, более 12 тысяч беспилотников, более 100 автомобилей и другое снаряжение.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко.

Будет интересно Виталий Кличко передал 5 штурмовой бригаде 550 дронов Mavic от общины Киева

Община столицы продолжает поддерживать наших защитников. В этом году Киев уже выделил на помощь военным 8,6 миллиарда гривен (за прошлый год – 7,5 миллиарда гривен). От общины Киева в 2024 на фронт отправились: более 12 000 БпЛА различных типов – Mavic, Mavic 3T, FPV-дронов. Отправили и более 100 новых автомобилей. Передает столица также системы РЭБ, средства связи, другое необходимое снаряжение,

– написал Виталий Кличко.

Столица помогает военным: видео

Он отметил, что только в сентябре-октябре военные получили от киевлян более 2000 БпЛА. Также столица привлекает и внебюджетную помощь, подчеркнул мэр.

"Более 2500 БпЛА различных типов, снаряжения, бронированные авто "Кобра" направили на фронт в качестве благотворительной помощи (приобрели не за бюджетные средства). Помогаем нашим защитникам вместе!" – подчеркнул Виталий Кличко.