Про це повідомив у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко.

Буде цікаво Віталій Кличко передав 5 штурмовій бригаді 550 дронів Mavic від громади Києва

Громада столиці продовжує підтримувати наших захисників. Цього року Київ вже виділив на допомогу військовим 8,6 мільярда гривень (за минулий рік – 7,5 мільярда гривень). Від громади Києва у 2024 на фронт вирушили: понад 12 000 БпЛА різних типів – Mavic, Mavic 3T, FPV-дронів. Відправили й понад 100 нових автівок. Передає столиця також системи РЕБ, засоби зв'язку, інше необхідне спорядження,

– написав Віталій Кличко.

Столиця допомагає військовим: відео

Він зазначив, що тільки у вересні-жовтні військові отримали від киян понад 2000 БпЛА. Також столиця залучає і позабюджетну допомогу, наголосив мер.

"Понад 2500 БпЛА різних типів, спорядження, броньовані авто "Кобра" спрямували на фронт як благодійна допомога (придбали не за бюджетні кошти). Допомагаємо нашим захисникам разом!" – наголосив Віталій Кличко.