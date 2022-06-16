В этом роль лидера – политолог объяснил, почему Украина должна помогать Молдове и Грузии

Может показаться несправедливым, что Молдова и Грузия пытаются "запрыгнуть" в лодку, по которой Украина движется в ЕС. Но напротив нужно их поддерживать. Даже несмотря на неоднозначные правительства, иногда заигрывающие с Россией.

Об этом 24 канала рассказал украинский политолог Николай Давыдюк. Он положительно воспринимает, что Молдова и Грузия присоединились к формату "Рамштайн", а также сразу подали заявку после Украины на так называемое ускоренное вступление в Евросоюз.

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Это может возмущать, особенно из-за неоднозначных реакций правительств обоих государств по поводу санкций против России. Однако Николай Давидюк считает, что и Молдову, и Грузию, наоборот, нужно поддерживать в их стремлениях.

Единственное – он допустил возможность, что представителя Грузии могли прислать на встречу Рамштайн, чтобы выведать информацию для оккупантов. Ведь правительство там явно пророссийское.

Мы все в одной лодке

Если отбросить сантимент, Украина должна положительно реагировать на присоединение обоих государств к "Рамштайну" и движению в ЕС. Ведь стратегически мы давно идем за общим вектором . Да, сейчас Украина немного вырвалась. Это вполне нормально проявить лидерство и помочь обоим партнерам идти вперед.

К правительствам и Грузии и Молдовы может быть много вопросов. Но к народам – никаких . И грузины, и молдаване поддержали Украину в ее борьбе против российских захватчиков.

"Украине надо нормально к этому относиться, несмотря на то, что правительства у них неидеальны. Скажем честно, а наш Кабмин идеален? А когда правительства Молдовы и Грузии двигались в Европу, а у нас заведовал Янукович, то от нас тоже можно было отказаться? Мы тогда также походили на противный утенок в глазах тех стран, которые шли в Европу, но с нами общались", - подчеркнул Николай Давидюк.

"Рамштайн" может разорвать Россию в клочья

Политолог доволен новым форматом "Рамштайн", который является быстрым, эффективным и мощным. По его словам, 40 министров обороны из разных стран – это действительно суперсила. В этом можно увидеть попытки поиска новой архитектуры безопасности мира.

Важно, что этот формат действительно работает. Следует отдельно поблагодарить США и Великобританию, которые взяли на себя различные организационные функции по объединению и финансированию. Если бы этим занималась Европа, то могло быть совсем по-другому.

Познакомиться и поговорить в Европе очень любят. А вот здесь собрались – и удалили кэш. И нам эти деньги пригодились, и разведанные, и оружие, и аналитические данные, и даже хакерские атаки, которые по совпадению откуда-то появлялись и разрушали русскую архитектуру управления их государством, – отметил политолог.

Давидюк подчеркнул, что "Рамштайн" – ситуативный союз, который в перспективе мог бы перерасти во что-то гораздо большее. Но пока он никак не может заменить НАТО. Хотя имеет определенные преимущества, среди которых высокая мобильность.

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