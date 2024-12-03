По словам Йоля, оппозиция страны контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Юн Сук Йоль заявил об антигосударственной деятельности оппозиционных сил во время телевизионного брифинга. Он пообещал "искоренить просеверокорейские силы и защитить конституционный демократический порядок".

Рейтинг одобрения президента Южной Кореи значительно упал за последние месяцы. Он изо всех сил пытался продвигать свою программу против контролируемого оппозицией парламента с того момента, как вступил в должность в 2022 году.

Консервативная Партия народной власти Йоля не сумела договориться с либеральной Демократической партией по бюджету на следующий год.

Кроме этого, президент Южной Кореи также отвергал призывы к надлежащему расследованию скандалов, связанных с его женой и высокопоставленными чиновниками. Этим самым он вызвал резкие упреки со стороны своих политических конкурентов.

По данным издания, Демократическая партия созвала экстренное заседание своих законодателей после заявления Йоля.