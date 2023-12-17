У Залужного нашли "прослушку": СБУ раскрыла подробности резонансной новости

17 декабря в кабинете Главнокомандующего нашли прослушку. Кто установил устройство, пока неизвестно.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что сегодня 17 декабря в кабинете генерала Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство.

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Что известно об инциденте

Так, в СМИ пишут, что обнаруженные в кабинете Главнокомандующего устройства предназначены для считывания информации с элементов неустановленного образца. Соответственно, узнать, кто именно установил их, нельзя.

Отмечается, что прослушку заметили при подготовке кабинета к работе.

В "Бабеле", в частности, заявляют, что в СБУ не опровергли информацию, представленную в СМИ, но и не подтвердили. Однако, в ведомстве заявили о начале расследования.

В СБУ отреагировали

В СБУ подтвердили, что у Залужного нашли "прослушку". Правда, там уточнили информацию, ранее предоставленную СМИ. Устройство обнаружили не непосредственно в кабинете генерала, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

Кроме того, там отметили, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Техническое устройство передадут на экспертизу.

Известно, что СБУ открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Производство открыто по статье незаконных приобретений, сбыта или использования специальных технических средств получения информации.

Залужный готовит новое наступление в 2024 году

Немецкое издание Welt отмечает, что у Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного есть план контрнаступления на следующий год. Журналисты допускают, что он будет именно таким, каким генерал хотел сделать его летом 2023 года. Провести летнее контрнаступление в этом году военный согласился только по политическим соображениям. Он не верил в то, что можно добиться успеха без авиационной поддержки. Поэтому наступление с использованием техники он заменил штурмами малыми пехотными группами. И таким образом сохранил жизнь солдат, технику и выиграл время.

Издание пишет, что у Украины большие планы. В частности, она еще не использовала большое количество бронированной техники, которую передали союзники. Кроме того, часть обещанного вооружения ей еще не передали. Так, из 200 обещанных танков Leopard 1 Киев получил всего 30.

Также в Украине надеются получить новое вооружение от США. Об этом свидетельствует список оружия, переданный украинским руководством Вашингтону. В нем, в частности, – боевые вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18.

В медиа подчеркивают, что подготовка Киева к новому наступлению проходит на фоне "тупика" на фронте, а также колебания западных партнеров по поддержке Украины.