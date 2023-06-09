Последствия преступления России будут ощутимы и для Запорожской области. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.

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Какие есть риски

Дмитрий Кирильчук пояснил, что все активно наблюдают за уровнем воды в водохранилище и ставку Запорожской АЭС. В настоящее время ситуация контролируемая ввиду того, что с сентября прошлого года ЗАЭС активно не производит электроэнергию.

Известно, что по состоянию на утро 9 июня уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС достигает 16,66 метров.

"Пока нормальные прогнозы о том, что на время этого уровня будет хватать для того, чтобы в техническом плане станция была в безопасности", – отметил он.

В то же время уровень воды в Каховском водохранилище очень сильно влияет на водоснабжение отдельных регионов.

Больше всего это касается именно Никопольского и частично Криворожского районов, где ситуация становится критической,

– заметил Кирильчук.

По его словам, трубы водозабора находятся выше уровня воды, поэтому возможности осуществлять водозабор для этих общин нет.

Что под угрозой

Депутат Запорожского районного совета сообщил, что для обеспечения водой большинства общин Запорожской области и самого города Запорожья водоотряд будет происходить так, чтобы вода поступала из верхнего бьефа.

"Исключением является часть Беленковской общины, у которой водоснабжение в норме", – подчеркнул он.

Впрочем, по некоторым данным, уровень воды ежечасно уменьшается на 11 сантиметров. Это может стать предпосылками для обмеления прудов и ответвлений реки и гибели рыбы.

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