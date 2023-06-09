Наслідки злочину Росії будуть відчутними й для Запорізької області. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук.

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Які є ризики

Дмитро Кирильчук пояснив, що наразі всі активно спостерігають за рівнем води у водосховищі та ставку Запорізької АЕС.Нині ситуація контрольована з огляду на те, що з вересня минулого року ЗАЕС активно не виробляє електроенергію.

Відомо, що станом на ранок 9 червня, рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС сягає 16,66 метрів.

"Поки що нормальні прогнози про те, що на певний час цього рівня буде вистачати для того, щоб у технічному плані станція була в безпеці", – зауважив він.

Натомість рівень води у Каховському водосховищі дуже сильно впливає на водопостачання окремих регіонів.

Найбільше це стосується саме Нікопольського та частково Криворізького районів, де ситуація стає критичною,

– зауважив Кирильчук.

За його словами, труби водозабору знаходяться нині вище рівня води, тому можливості здійснювати водозабір для цих громад немає.

Що під загрозою

Депутат Запорізької районної ради повідомив, що для забезпечення водою більшості громад Запорізької обаласті та самого міста Запоріжжя водозагін відбуватиметься так, щоб вода поступала із верхнього б'єфу.

"Винятком є частина Біленківської громади, в якої водопостачання в нормі", – наголосив він.

Втім, за деякими даними, рівень води щогодини зменшується на 11 сантиметрів. Це може стати передумовами до обміління ставків та відгалуджень річки та загибелі риби.

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