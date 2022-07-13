До начала отопительного сезона: Шмыгаль рассказал, в каких городах восстановят разрушенные ТЭЦ

Враг беспощадно бьет не только по позициям наших защитников, но и обстреливает критическую инфраструктуру. Перед началом отопительного сезона украинское правительство выделит почти 300 миллионов гривен на ремонт трех ТЭЦ.

Как сказал украинский премьер Денис Шмыгаль, говорится о тепловых электростанциях в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.

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В рамках своего визита в Черниговскую область Шмыгаль посетил местную ТЭЦ, которую российские террористические войска сознательно разбомбили в марте. В результате были разрушены 15 объектов.

Повреждения действительно существенные, поэтому правительство выделяет дополнительные 100 миллионов гривен, чтобы произвести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой,

– добавил украинский премьер.

Также правительство выделит:

100 миллионов гривен для Кременчугской ТЭЦ;

86,5 миллиона гривен для Ахтырской ТЭЦ.

"Оба предприятия также сильно повреждены от обстрелов. Эти средства от Правительства позволят теплоцентралям оперативно провести ремонты и запуститься как раз до отопительного сезона. Как и обещали, будем делать все, чтобы украинцы по всей стране имели тепло, воду и свет", – подытожил Шмыгаль.

Украинский премьер посетил Черниговскую область / Фото Дениса Шмыгаля

Кроме того, Кабинет Министров согласовал выделение 1,4 млрд гривен на приобретение запаса резервного оборудования и материалов, которые в случае разрушения инфраструктуры помогут обеспечить людей теплом и водой. Речь идет о закупке:

передвижных котельных,

дизельных генераторов,

систем очистки воды,

насосных станций и о многих других вещах, которые потребуются на экстренный случай.

"Мы понимаем, что российская армия – это террористы, сознательно уничтожающие критическую инфраструктуру, объекты водо-, электро- и теплоснабжения. Мы готовимся ко всем возможным сценариям",

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Полномасштабное вторжение России стало самым большим вызовом в истории украинского государства за последние 30 лет. российские войска разрушили более 200 котельных и повредили ряд ТЭЦ в Украине.

Как пишет "Экономическая правда", боевые действия могут привести к отключению связи, света, газа, тепло- и водоснабжения. Это особенно критично, когда за окном – минус 20 градусов. Так что на всякий случай придется запастись водой, едой, лекарствами, батарейками, фонариками, свечами и спичками.

Также стоит позаботиться о минимальном запасе дров и приобрести топор. Как показал опыт территорий, на которых велись боевые действия, люди в критических условиях были вынуждены выходить из дома и готовить еду на огне у подъезда.

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