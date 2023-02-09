Специалисты будут проводить замеры по мощности потребления электроэнергии в Киевской области. Это нужно для определения актуальных характеристик.
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В каких районах будут внедрены лимиты
Ограничения будут действовать в части:
- Бучанского;
- Фастовского;
- Обуховского районов.
К сожалению, там нет возможности поставлять электроэнергию в полном объеме в результате значительного повреждения оборудования. Поэтому в пиковые часы в этих районах возможны отключения света согласно графику.
Энергетики отмечают, что в случае отсутствия света следует знать, что электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или стабилизационных отключений в указанных районах.
Ситуация со светом в Украине
- Укрэнерго опубликовало предварительный график, согласно которому в каждой из областей в течение одного дня не будет отключений света. Однако в этом графике возможны изменения, если враг снова будет атаковать энергосистему.
- Добавим, что отсутствие лимитов в одном регионе предполагает возможное изменение лимитов в другом при условии дефицита электроэнергии. Поэтому в те дни, когда в вашей области не будет отключений, не забывайте об ответственном потреблении электроэнергии, ведь существенный рост электропотребления в вашем регионе может привести к аварийным отключениям других.
- Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что в Украине может улучшиться ситуация с электроэнергией из-за наступления весны. Однако ситуация в энергосистеме все же будет зависеть и от действий российских оккупантов.
- В ночь на 9 февраля в Одесском районе произошло более 100 аварий на сетях. В городе не курсирует электротранспорт. Энергетики продолжают ликвидировать последствия масштабной аварии в высоковольтной сети.