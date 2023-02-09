Специалисты будут проводить замеры по мощности потребления электроэнергии в Киевской области. Это нужно для определения актуальных характеристик.

Интересно В Одессе отключение по 10 – 12 часов: власти анонсировали хорошие новости до конца недели

В каких районах будут внедрены лимиты

Ограничения будут действовать в части:

Бучанского;

Фастовского;

Обуховского районов.

К сожалению, там нет возможности поставлять электроэнергию в полном объеме в результате значительного повреждения оборудования. Поэтому в пиковые часы в этих районах возможны отключения света согласно графику.

Энергетики отмечают, что в случае отсутствия света следует знать, что электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или стабилизационных отключений в указанных районах.

Ситуация со светом в Украине