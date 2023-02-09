Фахівці проводитимуть заміри потужності споживання електроенергії у Київській області. Це необхідно для визначення актуальних показників.

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В яких районах будуть впроваджені ліміти

Обмеження будуть діяти у частині:

Бучанського;

Фастівського;

Обухівського районів.

На жаль, там немає можливості постачати електроенергію у повному обсязі внаслідок значного пошкодження обладнання. Тому у пікові години в цих районах можливі відключення світла згідно з графіком.

Енергетики наголошують, що у разі відсутності світла слід знати, що електропостачання могло зникнути через локальну аварію або стабілізаційні відключення в указаних районах.

Ситуація зі світлом в Україні