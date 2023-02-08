Міністр енергетики Герман Галущенко в телеефірі розповів, чи триватимуть в Україні віялові відключення з настанням весни, пише 24 Канал. Він повідомив, що в енергосистемі все ще є дефіцит генерації.

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Через потепління Україна планує отримувати більше генерації

Водночас Галущенко підкреслив, що підвищення температури впливає на споживання. Відтак, у теплі пори року споживання менше, через що й менші ризики щодо віялових відключень.

На жаль, досі є дефіцит генерації і, безумовно, з підвищенням температури це впливає на падіння споживання,

– сказав міністр.

Також він зазначив, що Україна розраховує на відновлювальні джерела, "які при наявності сонця зможуть давати більше генерації в систему".

Галущенко утримався від точних прогнозів, адже багато чого, за його словами, буде залежати від атак з боку російських окупантів.

"Я не хотів би прогнозувати, у багатьох випадках це залежить від тих ударів, які будуть чи не будуть по енергосистемі", – резюмував глава Міністерства енергетики.

Яка ситуація в енергосистемі України