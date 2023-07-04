Не Орбаном единым: в The Economist назвали "полезных идиотов" Путина в Европе

Хотя усилия России иметь рычаги влияния на Европу не совсем удались, они также не совсем провалились. Субкультура тех, кто "понимает" Владимира Путина, процветает вне мейнстрима.

Издание The Economist пишет о европейских "полезных идиотах" Владимира Путина, которые продвигают нарративы Кремля на Западе и вредят Украине. Издание указывает, что крайние правые и крайние левые партии, которые имеют часто много разногласий, но сходятся в требованиях мгновенного "мира" в Украине, который "фактически вознаградил бы российскую агрессию оккупированной территорией".

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Эти "ворчуны", как пишет The Economist, начали обжаловать масштаб помощи своих правительств Украине, которая к февралю этого года составила более 60 миллиардов евро экономической и военной помощи от Брюсселя и отдельных членов ЕС и 70 миллиардов евро, если добавить Великобританию, что примерно равно вкладу Америки.

Издание указывает на цинизм СМИ и интеллектуальных кругов, которые готовы игнорировать доказательства имперских намерений России, но жалуются на "втягивание Европы в то, что они рассматривают как прокси-войну между Америкой и Россией, или, возможно, если рассуждать более грандиозно, между Америкой и Китаем".

Несмотря на многочисленные санкции Запада, у России по-прежнему много "друзей".

Кто входит в круг друзей Путина

В круг помощников Путина входят несколько европейских правительств. Премьер Венгрии Виктор Орбан – один из наиболее очевидных приспешников Путина, пишет The Economist.

Издание напоминает, что Орбан неоднократно критиковал поддержку Украины Западом, а его правительство продолжало импорт российского газа в Венгрию.

Правительство Орбана также отказывается разрешить транзит оружия, предоставленного Украине венгерскими коллегами по НАТО и ЕС.

Австрия тоже отстранилась от борьбы, ссылаясь на то, что она не член НАТО и играет роль моста между Востоком и Западом, предлагая мало помощи Украине, несмотря на то, что ее торговля с Россией резко возросла.

Греция, еще один член ЕС, соблюдает санкции ЕС, но не хочет усиливать ограничения на транспортировку российской нефти, возможно потому, что греческие фирмы получают большие доходы от этой торговли.

Только недавно под сильным давлением США Кипр, оффшорная финансовая гавань, закрыл около 4000 местных банковских счетов россиян. Столкнувшись с меньшим давлением, страны, которые не входят в ЕС, такие как Турция и Сербия, даже не пытаются скрыть прибыльные "черные ходы", которые они предоставляют России.

Ссылаясь на свой хваленый нейтралитет, Швейцария с помощью местных законов блокирует поставки оружия в Украину, включая 96 законсервированных танков "Леопард", которые стоят в Италии, и, как оказалось, принадлежат частной швейцарской фирме.

В Швеции полиция разрешила публичное сожжение Корана, что привело к повторному нарушению принципов свободы слова. Это разозлило Турцию, где большинство населения составляют мусульмане, и которая имеет возможность заблокировать вступление Швеции в НАТО.

Сам Путин с удовольствием пошутил над шведами. Во время поездки в Дагестан перед праздником Курбан-байрам в конце июня Путин снял себя на видео, где нежно держит Коран, объясняя, что по российскому законодательству осквернение святынь является преступлением,

– пишет The Economist.

Издание пишет, что крепкое европейское единство по поддержке Украины может рассыпаться.

Словакия, например, была жизненно важным каналом для западной помощи и недавно предоставила Украине истребители МиГ-29. Но опросы показывают, что партия Роберта Фико, русофильского левого, обвинившего "украинских фашистов" в провоцировании Путина, скорее всего победит на выборах в сентябре.

Франция является стержнем как НАТО, так и ЕС. Но недавно парламентская комиссия Франции подвергла критике Марин Ле Пен, ближайшего соперника президента Эммануэля Макрона на прошлогодних выборах, за то, что она повторяла российскую пропаганду после аннексии Крыма в 2014 году.

Ле Пен упорно отрицает, что ее защита Путина имеет любое отношение к кредитам в размере 9 миллионов евро, полученных ее партией от банков, контролируемых Россией.

Она осудила вторжение России в Украину, но в октябре 2022 года, семь месяцев спустя после начала войны, заявила, что санкции против России не работают.

В Италии, хотя премьер-министр Джорджия Мелони решительно поддерживает Украину, Маттео Сальвини, возглавляющий вторую по величине партию в ее коалиции, является еще одним противником санкций и по крайней мере до вторжения был упорным поклонником Путина.

Германия, как и Франция, кажется надежной опорой. Однако партия "Альтернатива для Германии", которую глава внутренней разведки страны прямо назвал пропагандистом российских нарративов, набирает обороты в опросах избирателей.

Хотя общественная поддержка помощи Украине в Германии остается сильной, тенденция идет на спад.

Какие нарративы продвигают пропутинские политики

Как пишет The Economist, нарративы "полезного идиота" удивительно живучи. Издание указывает их основные положения:

НАТО "спровоцировало" неоднократные нападения России на Украину и ее окончательное вторжение,

Украина – это искусственное образование, созданное на территории, которая по праву принадлежит России,

Америка с радостью подливает масло в огонь, чтобы продавать оружие и поддерживать свою глобальную гегемонию.

Издание отмечает, что эти нарративы звучат по-разному. В частности, коллективный Запад обвиняют в "нападении" НАТО на Сербию и Ливию в 1999 и 2011 годах соответственно. Также упоминается вторжение США в Ирак и Афганистан. Таким образом "полезные идиоты" задают риторический и одновременно циничный вопрос: "что же такого, если Россия ведет себя неправильно?"

Некоторые плетут конспирологические теории. К примеру, немецкий социолог Вольфганг Штреек утверждает, что скрытая цель кризиса – создать условия для того, чтобы поставить испуганный ЕС под контроль накачанного НАТО.

The Economist предполагает, что европейскую крайнюю правую, крайнюю левую и "интеллектуальную" оппозицию связывает хриплый антиамериканизм времен "холодной войны".

Представитель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла настаивает на том, что союзники нажились на войне в Украине, заставив Германию перейти из российского природного газа, поставляемого по трубам, на более дорогой сжиженный газ, поставляемый из Америки.

Он считает, что это ловушка, поскольку импортируемые американские энергоносители настолько дороже, что немецкие производители будут вынуждены перенести производство в Америку. Сара Вагенкнехт, его левая соперница, считает, что Америка спровоцировала войну с Россией, пытаясь втянуть Украину в свою "сферу влияния".

На недавнем политическом митинге под Берлином канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с криками "Warmonger!" (разжигатель войны). Шольц ответил, что именно Путин хочет разрушить и завоевать Украину.

"Если бы у вас, болтунов, было хоть немного мозгов, вы бы знали, кто настоящий разжигатель войны!" – ответил Шольц.