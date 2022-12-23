Ждут родных праздников: в каких условиях находятся командиры из "Азовстали" в Турции

Командиры обороны "Азовстали" в Турции находятся в удобных и комфортных условиях. На Новый год к ним должны приехать родные.

Военные имеют медикаменты, продукты и спортивные тренажеры. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.

Кстати говоря Отчаяние, что не можем быть сейчас на передовой - "Редис" передал послание из Турции

Состояние командиров улучшилось

Военные снабжены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами. Боднар рассказал, что в целом их состояние улучшилось.

Однако передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром остается ограниченным. По словам посла, это связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения.

Дипломат надеется, будет время, чтобы защитники "Азовстали" появились публично и продемонстрировали разницу между тем, как они выглядели, когда вышли из плена и сейчас.

Возвращение командиров "Азовстали": что известно

Ночью на 22 сентября сообщили о масштабном обмене пленными. Украина вернула из российского плена 215 военных.

Среди них были пять командиров защитников "Азовстали". До конца войны они будут находиться в Турции – под протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана.