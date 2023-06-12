Пограничники опубликовали болезненные кадры жизни с передовой. Из-за обильных дождей окопы военных затопило водой.
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В каких условиях приходится жить нашим защитникам
Россия несет только боль и страдания. Наши военные на передовых позициях вынуждены выживать в грязи. Обильные дожди, накрывшие всю Украину, затопили окопы.
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ВСУ испепеляют врага
- Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан сообщил, что украинские защитники ликвидировали командира вражеского подразделения "Шторм" 110-го ОМСБр Сергея "Бутуза" Аргунова. Кроме того, в "груз 200" превратились полковник Денис Буянов и старший лейтенант Никита Сосновский.
- Напомним, что за минувшие сутки россияне потеряли 540 единиц личного состава. А с начала полномасштабной войны армия России сократилась уже на 216180 солдат. Кроме того, враг потерял 3 931 танк, 314 самолетов, 300 вертолетов, более тысячи ракет и 3 307 беспилотников.
- В то же время британская разведка рассказала, что потери россиян в Бахмуте безумны. Да, говорится о потерю одного солдата на каждые 48 сантиметров территории города Донецкой области.