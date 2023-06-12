Пограничники опубликовали болезненные кадры жизни с передовой. Из-за обильных дождей окопы военных затопило водой.

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В каких условиях приходится жить нашим защитникам

Россия несет только боль и страдания. Наши военные на передовых позициях вынуждены выживать в грязи. Обильные дожди, накрывшие всю Украину, затопили окопы.

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