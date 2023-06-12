Пограничники опубликовали болезненные кадры жизни с передовой. Из-за обильных дождей окопы военных затопило водой.

Смотрите также Животное вело себя как человек: история фото измученного пса из Херсона, облетевшего мир

В каких условиях приходится жить нашим защитникам

Россия несет только боль и страдания. Наши военные на передовых позициях вынуждены выживать в грязи. Обильные дожди, накрывшие всю Украину, затопили окопы.

В ГПСУ показали жизнь "на нуле": смотрите видео

Обратите внимание! Чтобы помочь нашим воинам быстрее одержать победу и вернуться домой, нужно помогать материально. 24 Канал объявил сбор на дроны для украинских воинов. Спецподразделение ССО занимается изготовлением дронов и сюрпризов к ним, которые затем передает бойцам многих бригад ВСУ по самым горячим направлениям фронта. Цель – 625 тысяч гривен. Подробнее о сборе и как к нему присоединиться – читайте за ссылкой.

ВСУ испепеляют врага