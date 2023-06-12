Прикордонники опублікували болісні кадри життя з передової. Через рясні дощі окопи військових затопило водою.
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В яких умовах доводиться жити нашим захисникам
Росія несе за собою лише біль і страждання. Наші військові на передових позиціях змушені виживати у багнюці. Рясні дощі, які накрили всю Україну, затопили окопи.
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ЗСУ спопеляють ворога
- Офіцер Збройних Сил України Анатолій "Штірліц" Штефан повідомив, що українські захисники ліквідували командира ворожого підрозділу "Шторм" 110-го ОМСБр Сергія "Бутуза" Аргунова. Крім того, у "вантаж 200" перетворилися полковник Денис Буянов та старший лейтенант Нікіта Сосновский.
- Нагадаємо, що за минулу добу росіяни втратили 540 одиниць особового складу. А від початку повномасштабної війни армія Росії скоротилась вже на 216 180 солдатів. Крім того, ворог втратив 3 931 танк, 314 літаків, 300 гелікоптерів, понад тисячу ракет та 3 307 безпілотників.
- Водночас британська розвідка розповіла, що втрати росіян у Бахмуті шалені. Так, мовиться про втрату одного солдата на кожні 48 сантиметрів території міста на Донеччині.