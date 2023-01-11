Ее следует победить, – Ходжес предположил, для чего Россия будет затягивать войну

Бен Ходжес убежден, что идея о переговорах с Россией нереальна. Он подчеркнул, что страну-агрессора нужно победить на поле боя.

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заметил, что россияне не сдались и не изменили своих планов. Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу.

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Россию нужно победить на поле боя

Россия не собирается отказываться от своих максималистических целей. Поэтому идея о мирных переговорах с оккупантами на данном этапе нереальна.

Россияне не сдались. Более того, не изменили своих стратегических планов и максималистических целей. Поэтому, по-моему, идея о каких-то переговорах с Россией сейчас нереальна. Россию просто нужно победить на поле боя. Запад должен и дальше работать вместе и присылать в Украину все то, что мы обещали. Также нельзя снимать санкции,

– сказал Ходжес.

Единственный шанс для России победить – растянуть войну

Полное интервьюс Беном Ходжесом выйдет на сайте 11 января в 11:00.

Ходжес считает, что единственный вариант, в котором Кремль сможет добиться успеха в войне с Украиной – это растянуть ее. Москва надеется, что в таком случае Запад начнет терять желание помогать Украине и станет давить на Киев, чтобы украинские власти начали переговоры.

Да, вероятно, такое может произойти. Поэтому я думаю, россияне будут и дальше наносить удары по украинской инфраструктуре, насколько им хватит ракет,

– сказал он.

Он убежден, что Россия будет и дальше посылать на поле боя неопытных мобилизованных солдат "просто в мясорубку", чтобы затянуть боевые действия как можно дольше. Это единственная надежда оккупантов, поскольку восстановить военную мощь в ближайшие годы они не смогут.