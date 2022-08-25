Колонну подловили, когда она ехала по Антоновскому мосту – активист рассказал о состоянии моста

Утром 25 августа около 5 утра близ Антоновского моста снова раздавались взрывы и пожар. Вероятно, там могла еще и загореться колонна вражеской техники.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По свидетельствам людей, ожидающих паром у моста, попадания были в том же месте, где и были предыдущие прилеты. Зрительно дыры в конструкции расширились.

Тема В районе Антоновского моста утром были взрывы и пожар

Оккупанты сейчас ходят по мосту, но не ездят – сейчас он перекрыт. По мнению Молчанова, как только россияне смогут хотя бы косметически починить все, сразу будут по нему ездить. Впрочем, сейчас, по некоторым данным, в некоторых частях моста такие дыры, что никакой транспорт, кроме мотоцикла, не проедет.

Молчанов признает, что раньше оккупанты как-то умудрялись провозить военную технику через Антоновский мост.

Поэтому все же нужно его добивать и еще раз добивать. Пока движение перекрыто. Но они не в первый раз уже его перекрывают. Есть плохая тенденция, что они после прошлых ударов начали ездить колоннами по Антоновскому мосту. Хотя раньше не рисковали это делать, – отметил Молчанов.

Кроме того, не стоит забывать, что оккупанты уже почти достроили переправу из барж. Она находится под Антоновским мостом. И ее тоже нужно уничтожать.

ВСУ могли уничтожить установку ПВО на Каховском мосту

Молчанов добавил, что 24 августа ВСУ в очередной раз попали по мосту возле Каховской ГЭС. Были прилеты в полотно над шлюзовым ходом. Там самая длинная часть мостоперехода – почти 20 метров. В среднем между другими опорами расстояние 13 метров.

Интересно, что одна из ракет попала в другое место на мосту. Там, отмечает Молчанов, скорее всего было средство ПВО, которое ВСУ успешно уничтожили.

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Напомним, во временно оккупированном Херсоне оккупанты стягивают баржи под Антоновский мост. Они хотят организовать альтернативную переправу, чтобы доставлять военную технику и боеприпасы. Такая переправа может определенным образом компенсировать потерю моста, но они гораздо медленнее смогут перебрасывать вооружение. Кроме того, ВСУ также способны бить по такой переправе.