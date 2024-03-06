На борту было более 500 пассажиров: в Канаде молния попала в самолет, который только что взлетел

В Канаде молния попала в самолет Boeing 777-300 с 550 пассажирами на борту, когда тот взлетел из аэропорта Ванкувера. Невероятный момент попал на видео.

Сообщают, что инцидент произошел в воскресенье, 3 марта. Самолет следовал рейсом из Ванкувера в Лондон.

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В пассажирский самолет попала молния

В воскресенье, 3 марта, около 19:30 молния попала в пассажирский самолет. Невероятный момент успел зафиксировать один из местных студентов, который просто снимал, как взлетел борт Boeing 777. К слову, он учится на пилота, поэтому часто снимает, как самолеты взлетают или идут на посадку.

Рейс только взлетел из аэропорта Ванкувера, как в него попала молния. Сообщается, что самолет компании Air Canada летел в Лондон. После инцидента борт продолжил лететь и в итоге успешно приземлился в аэропорту Хитроу. Никто из пассажиров в результате попадания молнии не пострадал.

Молния попала в самолет во время полета: невероятное видео

Как объясняют пилоты, избежать трагедии удалось благодаря системе безопасности, которую устанавливают на лайнерах. Так, каждый пассажирский самолет имеет специальную систему, которая подавляет разряды молнии.

Boeing 777, в который попала молния в Ванкувере, уже прошел проверку и готов к восстановлению полетов. Никаких сбоев в системе не было обнаружено после этого инцидента.

В Нью-Йорке молния попала во Всемирный торговый центр

. По данным Национальной метеорологической службы, в пассажирские самолеты молния попадает в среднем один – два раза в год, поэтому такое явление не является необычным для пилотов. В то же время редко удается зафиксировать попадание на камеру.

В апреле 2023 года все Восточное побережье США накрыла сильная гроза с молнией. Одна из них попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, а свидетелям этого невероятного явления удалось зафиксировать это на кадрах.

Молния попала в самое высокое здание в США и осветила небо яркими полосами. Интересно, что такое случается не впервые. По данным Accuweather, в течение 2015 – 2020 годов в это здание попадали 189 раз. Это делает его вторым по количеству пораженных в США после Уиллис-Тауэр в Чикаго, в который за тот же период молния ударяла 250 раз.