В Карпатах исчез француз: с ним нет связи более

В Карпатах исчез гражданин Франции. Он планировал подняться на Говерлу и путешествовать по Карпатам в направлении Рахова Закарпатской области.

Спасатели сообщили, что гражданин Франции должен был путешествовать по горам 3 – 6 января. Однако он еще не вышел на связь.

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Что известно об исчезновении француза

12 января спасатели получили сообщение от представителя посольства Франции о том, что гражданин Франции в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от поселка городского типа Ворохта, урочища Завоеля к горе Говерла и путешествовать по Карпатам в направлении города Рахов Закарпатской области,

– рассказали в ГСЧС.

Однако француз с 3 января еще не выходил на связь. К сожалению, свой маршрут он у чрезвычайников не регистрировал.

Закарпатские горные спасатели обследовали маршруты восхождения на гору Говерла со стороны Закарпатской области, работники ГСЧС обыскали основные маршруты восхождения к вершине горы Говерла, однако французского туриста не нашли.

Спасатели продолжают поисковые работы.



В Карпатах ищут француза

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