В Карпатах исчез француз: с ним нет связи более
Источник:ГСЧС
В Карпатах исчез гражданин Франции. Он планировал подняться на Говерлу и путешествовать по Карпатам в направлении Рахова Закарпатской области.
Спасатели сообщили, что гражданин Франции должен был путешествовать по горам 3 – 6 января. Однако он еще не вышел на связь.
Смотрите также На Киевщине спасли "вмерзшего" в лед лебедя: потрясающие кадры из операции спасения
Что известно об исчезновении француза
12 января спасатели получили сообщение от представителя посольства Франции о том, что гражданин Франции в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от поселка городского типа Ворохта, урочища Завоеля к горе Говерла и путешествовать по Карпатам в направлении города Рахов Закарпатской области,
– рассказали в ГСЧС.
Однако француз с 3 января еще не выходил на связь. К сожалению, свой маршрут он у чрезвычайников не регистрировал.
Закарпатские горные спасатели обследовали маршруты восхождения на гору Говерла со стороны Закарпатской области, работники ГСЧС обыскали основные маршруты восхождения к вершине горы Говерла, однако французского туриста не нашли.
Спасатели продолжают поисковые работы.
Что советуют спасатели во время похода в горы
- Сотрудники ГСЧС объясняют, что маршруты нужно выбирать такие, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки. Особое внимание следует обратить на экипировку, ведь одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.
- Кроме того, стоит путешествовать по горам не поодиночке, а по большим группам. Также стоит учитывать погоду – обращать внимание на краткосрочный прогноз синоптиков – заранее на 1 – 2 дня максимум.
- Также в холодное время года нужно регистрировать поход. У спасателей есть приложение "Спасение в горах", предназначенное для регистрации туристических путешествий и сообщения горных поисково-спасательных подразделений ГСЧС Украины об угрозе жизни или здоровью.