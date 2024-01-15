Рятувальники повідомили, що громадянин Франції мав мандрувати горами 3 – 6 січня. Проте він досі не вийшов на зв'язок.

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Що відомо про зникнення француза

12 січня рятувальники отримали повідомлення від представника посольства Франції про те, що громадянин Франції у період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від селища міського типу Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області,

– розповіли в ДСНС.

Проте француз з 3 січня ще не виходив на зв'язок. На жаль, свій маршрут він у надзвичайників не реєстрував.

Закарпатські гірські рятувальники обстежили маршрути сходження на гору Говерла зі сторони Закарпатської області, працівники ДСНС обшукали основні маршрути сходження до вершини гори Говерла, проте французького туриста не знайшли.

Рятувальники продовжують пошукові роботи.



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