На весну не совсем похоже: в Карпатах выпал снег и ударили морозы

В Карпатах 8 мая заснежило. На горе Поп Иван облачно и уже выпало 2 сантиметра снега.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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В Карпатах заснежило

В четверг, 8 мая, в Карпатах заснежило. На высокогорье выпало около 2 сантиметров снега.

Также на горе Поп Иван облачно, штиль, но есть туман и ограниченная видимость. Кроме того, температура воздуха опустилась до -2 градусов мороза.



В Карпатах выпал снег / Фото ГСЧС Франковщины

Спасатели призвали воздержаться от походов на период осложнения погодных условий. Кроме того, отправляясь в горы, стоит следить за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузить приложение "Спасение в горах".

К слову, синоптики прогнозируют заморозки и дальше. Так, ночью 9 – 10 мая в северо-западной части на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. Из-за этого синоптики объявили I уровень опасности, желтый.