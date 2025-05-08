Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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У Карпатах засніжило

У четвер, 8 травня, у Карпатах засніжило. На високогір'ї випало близько 2 сантиметрів снігу.

Також на горі Піп Іван хмарно, штиль, але є туман і обмежена видимість. Крім того, температура повітря опустилася до -2 градусів морозу.



У Карпатах випав сніг / Фото ДСНС Франківщини

Рятувальники закликали утриматися від походів на період ускладнення погодних умов. Крім того, вирушаючи в гори, варто стежити за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажити застосунок "Порятунок у горах".

До слова, синоптики прогнозують заморозки й далі. Так, уночі 9 – 10 травня у північно-західній частині на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -5 градусів. Через це синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.