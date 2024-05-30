Группа из 13 туристов заблудилась 29 мая в горах на Прикарпатье. В ГСЧС уточнили, что там было 12 десятиклассников и один взрослый.
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Обратились за помощью к спасателям
Они не смогли самостоятельно сориентироваться на местности во время прохождения туристического маршрута горы Дземброня в селе Зеленая Верховинского района. Поэтому обратились за помощью к спасателям.
Специалисты, в свою очередь установили координаты их места нахождения, разыскали группу и сопроводили до долины Смотрич.
советуем туристам перед путешествием загрузить мобильное приложение "Спасение в горах", изучать маршрут и обязательно следить за прогнозами погоды,
– говорится в сообщении.
На горе Хомяк заблудился 10-летний мальчик
- Мальчик вместе с мамой и другими участниками группы осуществляли подъем на гору Хомяк. Он хотел как можно скорее покорить вершину и в один момент понял, что отбился от группы и заблудился.
- Десятилетний Андрей не растерялся и позвонил на номер 112. Спасатели установили координаты мальчика и поддерживали с ним связь по телефону. В то же время они шли к месту происшествия. Также спасатели установили связь с мамой мальчика, которую с помощью телефонной связи направили к сыну.
- Спасатели сопроводили группу туристов (двух взрослых и трех детей) к подножию горы, а также провели разъяснительную работу и дали рекомендации по правилам поведения во время походов в горы.