Група з 13 туристів заблукала 29 травня у горах на Прикарпатті. У ДСНС уточнили, що там було 12 десятикласників та один дорослий.
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Звернулись за допомогою до рятувальників
Вони не змогли самостійно зорієнтуватись на місцевості під час проходження туристичного маршруту гори Дземброня в селі Зелена Верховинського району. Тому звернулись за допомогою до рятувальників.
Фахівці, своєю чергою встановили координати їх місця знаходження, розшукали групу і супроводили до полонини Смотрич.
️Радимо туристам перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах", вивчати маршрут та обов’язково слідкувати за прогнозами погоди,
– мовиться в повідомленні.
На горі Хом'як заблукав 10-річний хлопчик
- Хлопчик разом з мамою та іншими учасниками групи здійснювали підйом на гору Хомяк. Він хотів якнайскоріше підкорити вершину і в один момент зрозумів, що відбився від групи й заблукав.
- Десятирічний Андрій не розгубився й зателефонував на номер 112. Рятувальники встановили координати хлопчика та підтримували з ним зв’язок телефоном. Водночас вони йшли до місця події. Також рятувальники встановили зв’язок з мамою хлопчика, яку за допомогою телефонного зв’язку направили до сина.
- Рятувальники супроводили групу туристів (двох дорослих та трьох дітей) до підніжжя гори, а також провели роз’яснювальну роботу та надали рекомендації щодо правил поведінки під час походів в гори.