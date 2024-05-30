Група з 13 туристів заблукала 29 травня у горах на Прикарпатті. У ДСНС уточнили, що там було 12 десятикласників та один дорослий.

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Звернулись за допомогою до рятувальників

Вони не змогли самостійно зорієнтуватись на місцевості під час проходження туристичного маршруту гори Дземброня в селі Зелена Верховинського району. Тому звернулись за допомогою до рятувальників.

Фахівці, своєю чергою встановили координати їх місця знаходження, розшукали групу і супроводили до полонини Смотрич.

️Радимо туристам перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах", вивчати маршрут та обов’язково слідкувати за прогнозами погоди,

– мовиться в повідомленні.

На горі Хом'як заблукав 10-річний хлопчик