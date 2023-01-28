Поклонникам "Z" не рады: казахи заставили россиянина содрать вражеский символ с окна автомобиля

Жители Казахстана заставили приехавших к ним в страну россиян содрать со стекла автомобиля букву "Z", которая является символом российского вторжения в Украину. Видео с инцидентом было обнародовано в сети.

Сначала ролик распространяли по телеграм-каналам, а через время он "облетел" и другие социальные сети.

Читайте также Поддержали казахов: над Киевом пронеслось огромное знамя Казахстана – удивительные фото

"В России пусть ездят, в Казахстане нельзя"

На "облетевшем" сеть видео видно, как казахи встречают россиян с Z-символикой. Автор ролика заставил поклонника "русского мира" немедленно убрать с автомобиля пропагандистскую наклейку буквы, которая стала символом кровавой агрессии России.

В России пусть ездят. В Казахстане нельзя,

– объяснил свою позицию в казах.

Россиянин пытался оправдаться, мол, даже "на таможне ничего не сказали". Однако ему только повторно озвучили требование.

, что в Казахстане нет запрета на российскую Z-символику. Однако многие местные не терпят ее. Нередки случаи, когда россиян заставляют немедленно убирать пропагандистские буквы.

Казахи доступно "объяснили" россиянам, что следует делать с Z-символикой: смотрите видео

Обратите внимание "Слава нации и пи**ец российской федерации": казахи в тиктоке обращаются к россиянам-уклонистам

Население Казахстана активно поддерживает Украину