Поклонникам "Z" не рады: казахи заставили россиянина содрать вражеский символ с окна автомобиля
Жители Казахстана заставили приехавших к ним в страну россиян содрать со стекла автомобиля букву "Z", которая является символом российского вторжения в Украину. Видео с инцидентом было обнародовано в сети.
Сначала ролик распространяли по телеграм-каналам, а через время он "облетел" и другие социальные сети.
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"В России пусть ездят, в Казахстане нельзя"
На "облетевшем" сеть видео видно, как казахи встречают россиян с Z-символикой. Автор ролика заставил поклонника "русского мира" немедленно убрать с автомобиля пропагандистскую наклейку буквы, которая стала символом кровавой агрессии России.
В России пусть ездят. В Казахстане нельзя,
– объяснил свою позицию в казах.
Россиянин пытался оправдаться, мол, даже "на таможне ничего не сказали". Однако ему только повторно озвучили требование.Следует заметить, что в Казахстане нет запрета на российскую Z-символику. Однако многие местные не терпят ее. Нередки случаи, когда россиян заставляют немедленно убирать пропагандистские буквы.
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Население Казахстана активно поддерживает Украину
- Главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Усс отметил, что жители Казахстана приняли сторону украинцев с начала полномасштабного вторжения. Они не слишком приветливо относятся к беглым россиянам, которые "кочуют" из России из-за страха мобилизации.
- По словам эксперта, позиция казахов связана с тем, что российское государство представляет угрозу и их стране. Казахи понимают, что если бы России удалось захватить Украину, страна-агрессор на этом не остановилась бы.
- Вполне возможно, что после Украины агрессоры захотели бы отобрать северную часть Казахстана, отметил Иван Усс. Местные жители это прекрасно понимают и не собираются терпеть действия россиян.