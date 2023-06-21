В Казахстане возле ТЭЦ упал неизвестный дрон, – СМИ
Недалеко от Байконурской электростанции в Казахстане упал дрон. Никаких опознавательных знаков на корпусе нет.
Инцидент произошел утром 21 июня. Об этом сообщает один из пропагандистских российских телеграмм-каналов.
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Что известно об инциденте
Сообщается, что неизвестный беспилотник упал недалеко от Байконурской электростанции. Сотрудники охраны "Байконурэнерго" обнаружили неизвестный квадрокоптер около 7:00. На территорию он не залетел, однако лежал на земле у одного из контрольно-пропускных пунктов предприятия.Интересный факт. Хотя Байконурская ТЭЦ входит в единую энергосистему Казахстана, однако принадлежит российскому производственно-энергетическому объединению "Байконурэнерго".
Никаких опознавательных знаков на корпусе не было, а взрывчатку при первичном осмотре не обнаружили.
Дрон отправили на изучение
В результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже нет. Специалисты забрали дрон для изучения. Правоохранители пытаются выяснять, кому он принадлежит.
К слову, на днях в Казахстане произошел еще один инцидент. В столице страны, Астане, мужчина взял заложников в банке и угрожал их убить.
Что случилось в Астане
- Утром 18 июня 30-летний мужчина ворвался с оружием в одно из отделений Kaspi Bank и взял в заложники людей.
- Мотив был неизвестен, однако во время переговоров оказалось, что он хочет перевести все активы организации детям-инвалидам, неимущим и нуждающимся. На это он дал 3 часа и пообещал, что в случае невыполнения условий убьет заложников. Также он потребовал денег для себя и своих родных.
- В заложниках злоумышленника находились 8 человек, однако его удалось схватить. Прошло без жертв.