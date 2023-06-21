В Казахстане возле ТЭЦ упал неизвестный дрон, – СМИ

Недалеко от Байконурской электростанции в Казахстане упал дрон. Никаких опознавательных знаков на корпусе нет.

Инцидент произошел утром 21 июня. Об этом сообщает один из пропагандистских российских телеграмм-каналов.

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Что известно об инциденте

Сообщается, что неизвестный беспилотник упал недалеко от Байконурской электростанции. Сотрудники охраны "Байконурэнерго" обнаружили неизвестный квадрокоптер около 7:00. На территорию он не залетел, однако лежал на земле у одного из контрольно-пропускных пунктов предприятия.

Хотя Байконурская ТЭЦ входит в единую энергосистему Казахстана, однако принадлежит российскому производственно-энергетическому объединению "Байконурэнерго".

Никаких опознавательных знаков на корпусе не было, а взрывчатку при первичном осмотре не обнаружили.

Дрон отправили на изучение

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже нет. Специалисты забрали дрон для изучения. Правоохранители пытаются выяснять, кому он принадлежит.

К слову, на днях в Казахстане произошел еще один инцидент. В столице страны, Астане, мужчина взял заложников в банке и угрожал их убить.

Что случилось в Астане