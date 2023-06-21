Інцидент трапився зранку 21 червня. Про це повідомляє один з пропагандистських російських телеграм-каналів.
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Що відомо про інцидент
Повідомляється, що невідомий безпілотник упав неподалік Байконурської електростанції. Співробітники охорони "Байконуренерго" знайшли невідомий квадрокоптер близько 7:00. На територію він не залетів, проте лежав на землі біля одного із контрольно-пропускних пунктів підприємства.
Ніяких розпізнавальних знаків на корпусі не було, а вибухівку при первинному огляді не виявили.
Дрон відправили на вивчення
Внаслідок події ніхто не постраждав, руйнувань теж немає. Спеціалісти забрали дрон для вивчення. Наразі правоохоронці намагаються з'ясовувати, кому він належить.
До слова, днями у Казахстані трапився ще один інцидент. У столиці країни, Астані, чоловік взяв заручників у банку та погрожував їх вбити.
Що трапилось в Астані
- Зранку 18 червня 30-річний чоловік увірвався зі зброєю до одного з відділень Kaspi Bank та взяв у заручники людей.
- Мотив був невідомий, проте під час переговорів виявилось, що він хоче перевести всі активи організації дітям-інвалідам, незаможним та нужденним. На це він дав 3 години й пообіцяв, що у випадку невиконання умов – вб'є заручників. Також він вимагав грошей для себе та своїх рідних.
- У заручниках зловмисника перебували 8 людей, проте його все ж вдалося схопити. Минулося без жертв.