В аэропорту Казани ввели режим "Ковер". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Что это значит

В аэропорту Казани 5 января 2025 года объявлен режим "Ковер". Известно, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсовые самолеты.

Предварительно ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотников.

В аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге второй раз за 4 января 2025 года ограничивали работу. Это также было связано с возможной атакой БПЛА.

Впервые это делали ночью, а второй раз об ограничении сообщили утром.

Известно, что шесть самолетов, которые шли на посадку, находились в зоне ожидания в районе Ладожского озера. Среди них были рейсы из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми.

Губернатор Ленинградской области тогда рассказал о двух сбитых БПЛА.