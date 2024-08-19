Станция, которая "устала работать", расположена в Мариинске Кемеровской области. В росСМИ поделились кадрами очередной огненной ночи, передает 24 Канал.

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Предварительная причина возгорания – техническая неисправность

В результате пожара на тяговой подстанции на некоторое время без света и воды остался весь Мариинск. Также была приостановлена работа железной дороги.

Ночью пожар потушили силами пожарного поезда, но инцидент смог на два часа остановить движение поездов,

– писали росСМИ.

На утро россияне сообщили, что уже все якобы починили.

В Кемеровской области мощно пылала тяговая подстанция: смотрите видео

Также в транспортной российской прокуратуре заявили, что предварительной причиной возгорания стала техническая неисправность.

На российской железной дороге вспыхнул мощный пожар: смотрите видео