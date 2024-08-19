Станція, яка "втомилася працювати", розташована у Маріїнську Кемеровської області. У росЗМІ поділилися кадрами чергової вогняної ночі, передає 24 Канал.

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Попередня причина займання – технічна несправність

Унаслідок пожежі на тяговій підстанції на деякий час без світла та води залишився увесь Маріїнськ. Також була припинена робота залізниці.

Вночі пожежу загасили силами пожежного поїзда, але інцидент зміг на дві години зупинити рух поїздів,

– писали росЗМІ.

На ранок росіяни повідомили, що уже все нібито полагодили.

У Кемеровській області потужно палала тягова підстанція: дивіться відео

Також у транспортній російській прокуратурі заявили, що попередньою причиною займання стала технічна несправність.

На російській залізниці спалахнула потужна пожежа: дивіться відео