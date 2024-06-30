Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал. Очевидцы жалуются, что их дома просто "трясет".

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В Керчи слышали взрывы

Так, местные паблики пишут о работе знаменитого русского "пе-ве-о" в Керчи. В то же время в сети сообщают о дыме в районе Керченской паромной переправы и Крымского моста, которые якобы применяются как средства маскировки.

Так, местные жалуются на взрывы в Керчи, по их словам, особенно громко было в Щелкино, там вроде бы "тряслись дома". Очевидцы утверждают об одном попадании, другую ракету якобы сбили.

Особенно весело на Казантипе возле Щелкино,

– пишут они.

В то же время, согласно обнародованной информации, в Феодосии также слышали работу вражеской противовоздушной обороны. Однако никаких официальных сообщений от местных властей пока не обнародовано.