Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. Очевидці скаржаться, що їхні будинки просто "трясе".
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У Керчі чули вибухи
Так, місцеві пабліки пишуть про роботу славетної російської "пе-ве-о" у Керчі. Водночас у мережі повідомляють про дим у районі Керченської поромної переправи та Кримського мосту, які нібито застосовують як засоби маскування.
Так, місцеві скаржаться на вибухи у Керчі, за їхніми словами, особливо гучно було у Щолкіне, там начебто "тряслись будинки". Очевидці стверджують про одне влучання, іншу ракету нібито збили.
Особливо весело на Казантипі біля Щолкіно,
– пишуть вони.
Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, у Феодосії також чули роботу ворожої протиповітряної оборони. Однак жодних офіційних повідомлень від місцевої влади наразі оприлюднено не було.