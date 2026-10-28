В соцсетях писали об аварийных отключениях света в столице: в КГГА объяснили ситуацию

В среду, 28 октября, некоторые СМИ сообщали, что в Киеве проводятся экстренные отключения. Киевская городская государственная администрация опровергла эту информацию.

Городские власти призвали доверять исключительно официальным источникам. Об этом сообщили в КГГА.

Какова ситуация с электричеством в Киеве?

В Киеве 28 октября не было зафиксировано никаких аварийных ситуаций в энергосистеме города. В столице применяются плановые графики почасовых обесточений.

КГГА призвала жителей и СМИ сохранять спокойствие и не распространять непроверенные данные о состоянии сетей.

Просим не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на сообщения из официальных источников,

– подчеркнули в городской администрации.

В настоящее время в городе продолжают применяться стабилизационные меры, а точные графики отключений по конкретным адресам киевляне могут проверить на официальном сайте ДТЭК или в городском приложении "Киев Цифровой".

Энергетики в очередной раз напоминают о важности экономного потребления электроэнергии после возобновления подачи тока. Резкое одновременное включение мощных электроприборов создает значительную пиковую нагрузку на систему, что может привести к локальным повреждениям оборудования.

Напомним, что в среду, 28 октября, в Киеве и области ввели меры ограничения потребления из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. В ДТЭК отмечали, что в зависимости от состояния энергосимтемы график отключений могут изменить.