В Киев прибыл спецпредставитель Китая: уже встретился с Кулебой

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй 16-17 мая находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Кулеба подчеркнул, что Украина не примет "никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий и замораживание конфликта".

Кстати Спецпредставитель Китая может встретиться с Зеленским вечером, – СМИ сторонних отношений стран, добавили в МИД.

Также обсудили перспективу двусторонних отношений стран. Кулеба отметил важность участия Китая в реализации Формулы мира, Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других важных международных усилий.

Заместитель Кулебы Николай Точицкий в эфире телемарафона заявил, что для Украины важно вести диалог со всеми участниками международного сообщества. МИД приветствует визит Ли Хуэя. Надеются, что удалось более глубоко пообщаться с представителем и более четко ему объяснить положение формулы мира.

Встреча Ли Хуэя и Кулебы / Фото МИД

В ОП прокомментировали визит

Заместитель главы ОП Игорь Жовква отметил, что о последствиях визита говорить рано, поскольку он еще продолжается. Однако подчеркнули, что мир в Украине должен быть именно украинским, то есть утвержден по формуле мира.

На вопрос, встретился ли Ли Хуэй с Зеленским, Жовква ответил лаконично: "визит продолжается". Однако деталей не поведал.

Как планировали визит