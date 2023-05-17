В Киев прибыл спецпредставитель Китая: уже встретился с Кулебой
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй 16-17 мая находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Кулеба подчеркнул, что Украина не примет "никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий и замораживание конфликта".
Кстати Спецпредставитель Китая может встретиться с Зеленским вечером, – СМИ сторонних отношений стран, добавили в МИД.
Также обсудили перспективу двусторонних отношений стран. Кулеба отметил важность участия Китая в реализации Формулы мира, Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других важных международных усилий.
Заместитель Кулебы Николай Точицкий в эфире телемарафона заявил, что для Украины важно вести диалог со всеми участниками международного сообщества. МИД приветствует визит Ли Хуэя. Надеются, что удалось более глубоко пообщаться с представителем и более четко ему объяснить положение формулы мира.
В ОП прокомментировали визит
Заместитель главы ОП Игорь Жовква отметил, что о последствиях визита говорить рано, поскольку он еще продолжается. Однако подчеркнули, что мир в Украине должен быть именно украинским, то есть утвержден по формуле мира.
На вопрос, встретился ли Ли Хуэй с Зеленским, Жовква ответил лаконично: "визит продолжается". Однако деталей не поведал.
Как планировали визит
- Президент Владимир Зеленский 26 апреля провел разговор с главой Китая Си Цзиньпином – впервые от полномасштабного вторжения.
- После этого Китай назначил специального представителя в Украине – бывшего посла в России Ли Хуэй.
- Ли Хуэй, кроме Украины, хочет посетить и Россию. Сегодня, 17 мая, он должен был встретиться с Зеленским.