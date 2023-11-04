О визите Урсулы фон дер Ляйен сообщил народный депутат Ярослав Железняк. К слову, в СМИ еще на прошлой неделе стали появляться сообщения о предполагаемом визите Президента Еврокомиссии.

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Урсула фон дер Ляйен в Киеве

"Сегодня в Киев прибывает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ждем ее выступление в Парламенте", – написал Железняк.

Позже Президент Еврокомиссии в соцсети сообщила, что действительно прибыла в Киев и уже встретилась с Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что ей приятно вернуться в Украину. К слову, это уже шестой визит Урсулы фон дер Ляйен с начала полномасштабного вторжения.

Приятно вернуться в Киев во время моего шестого визита во время войны. Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС, финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современной, преуспевающей демократии. И то, как мы будем дальше заставлять Россию платить за ее захватническую войну,

– написала Урсула фон дер Ляйен в сети Х.

Следует отметить, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 31 октября анонсировал хорошие новости по вопросу вступления Украины в ЕС до конца недели. В эфире телемарафона он сообщил, что "если не будет форс-мажоров", то до конца этого года Украина откроет переговоры по членству в ЕС.

Кроме того, европейские официальные лица и дипломаты анонимно заявляли, что 8 ноября Еврокомиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины на пути вступления в ЕС. Известно, что он касается не только Украины, но и других претендентов на вступление: Молдовы, Грузии, стран Западных Балкан. Вместе с тем, сообщается, что у ЕС будут "технические оговорки". В частности, для Украины главным пунктом является необходимость добиться большего прогресса, начиная от создания надежной и независимой судебной системы и заканчивая защитой прав меньшинств и внедрением антикоррупционных мер. Эта рекомендация станет ключевым шагом в решении ЕС по вступлению Украины.

В декабре могут стартовать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года. Тогда наша страна обязалась выполнить 7 требований:

реформировать Конституционный суд;

продолжить судебную реформу;

бороться с отмыванием средств;

воплотить антиолигархический закон;

бороться с коррупцией и назначить руководителя САП;

согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским;

изменить законодательство о нацменьшинствах.

Все чаще официальные лица и европейские чиновники сообщают, что в декабре 2023 могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. В частности, об этом заявлял премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он подчеркнул, что Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении задач, которые были поставлены перед ней со стороны западных партнеров.

С подобным заявлением выступала и Президент Европарламента Роберта Мецолла. Она также ожидает, что до конца 2023 года начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Дмитрий Кулеба также предполагает, что при благоприятных условиях переговоры по членству могут начаться уже до конца 2023 года. Министр убежден, что ВР способна принять все законопроекты, необходимые для открытия переговоров.