Следует отметить, что в вечернем обращении 29 октября Владимир Зеленский анонсировал развитие отношений с Евросоюзом. Украину ожидают весомые ноябрь и декабрь.

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Переговоры скоро начнутся

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что переговоры между Евросоюзом и Украиной по членству могут начаться уже в декабре этого года. Соответствующее заявление он сделал на заседании партийного совета Коалиционной партии.

По-моему, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней (для вступления в ЕС – 24 Канал),

– заявил финский политик.

Он добавил, что через неделю будет готов отчет о том, насколько продвинулось выполнение странами-претендентами требований для присоединения к Евросоюзу.

Следует отметить, что депутат Европарламента от коалиционеров Сирпа Пиетикайнен также считает, что переговоры о вступлении Украины начнутся в скором времени.