Варто зазначити, що у вечірньому зверненні 29 жовтня Володимир Зеленський анонсував розвиток відносин із Євросоюзом. На Україну очікують вагомі листопад та грудень.

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Переговори скоро розпочнуться

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що переговори між Євросоюзом і Україною щодо членства можуть розпочатися вже в грудні цього року. Відповідну заяву він зробив на засіданні партійної ради Коаліційної партії.

На мою думку, Україна досить добре просунулась у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею (для вступу у ЄС – 24 Канал),
– заявив фінський політик.

Він додав, що за тиждень буде готовий звіт щодо того, наскільки просунулося виконання країнами-претендентами вимог для приєднання до Євросоюзу.

Варто зазначити, що депутат Європарламенту від коаліціонерів Сірпа Пієтікайнен також вважає, що переговори про вступ України розпочнуться незабаром.

Україна буде в Євросоюзі

  • Президентка Європарламенту очікує, що початок переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу розпочнеться наприкінці 2023 року. Україна реалізувала відповідні умови для цього рішення.
  • Президент наголосив, що Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії й рішення, які були простішими, і рішення, які були складними для політиків, Зеленський розраховує на єдність ЄС у відповідь на рішення про початок переговорів щодо вступу України.
  • Виконавча влада Євросоюзу 8 листопада планує представити свою оцінку прогресу, якого Україна досягнула в її заявці на членство. Це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.