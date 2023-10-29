Варто зазначити, що у вечірньому зверненні 29 жовтня Володимир Зеленський анонсував розвиток відносин із Євросоюзом. На Україну очікують вагомі листопад та грудень.

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Переговори скоро розпочнуться

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що переговори між Євросоюзом і Україною щодо членства можуть розпочатися вже в грудні цього року. Відповідну заяву він зробив на засіданні партійної ради Коаліційної партії.

На мою думку, Україна досить добре просунулась у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею (для вступу у ЄС – 24 Канал),

– заявив фінський політик.

Він додав, що за тиждень буде готовий звіт щодо того, наскільки просунулося виконання країнами-претендентами вимог для приєднання до Євросоюзу.

Варто зазначити, що депутат Європарламенту від коаліціонерів Сірпа Пієтікайнен також вважає, що переговори про вступ України розпочнуться незабаром.