Про візит Урсули фон дер Ляєн повідомив народний депутат Ярослав Железняк. До слова, у ЗМІ ще минулого тижня почали з'являтися повідомлення про ймовірний візит Президентки Єврокомісії.

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Сьогодні до Києва прибуває Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Чекаємо на її виступ у Парламенті,

– написав Железняк.

Варто зазначити, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 31 жовтня анонсував гарні новини щодо питання вступу України до ЄС до кінця тижня. В ефірі телемарафону він повідомив, що, "якщо не буде форс-мажорів", то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС.

Крім того, європейські офіційні особи та дипломати анонімно заявляли, що 8 листопада Єврокомісія опублікує свій звіт про прогрес України на шляху до вступу в ЄС. Відомо, що він буде стосуватися не лише України, а й інших претендентів на вступ: Молдови, Грузії, країн Західних Балкан. Разом з тим, повідомляється, що ЄС матиме "технічні застереження". Зокрема, для України найголовнішим пунктом є необхідність домогтися більшого прогресу, починаючи від створення надійної та незалежної судової системи й закінчуючи захистом прав меншин і впровадженням антикорупційних заходів. Ця рекомендація буде ключовим кроком у рішенні ЄС щодо вступу України.

У грудні можуть стартувати переговори про вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС влітку 2022 року. Тоді наша країна зобов'язалася виконати 7 вимог:

реформувати Конституційний Суд;

продовжити судову реформу;

боротися з відмиванням коштів;

втілити антиолігархічний закон;

боротися з корупцією та призначити керівника САП;

узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;

змінити законодавство про нацменшини.

Все частіше офіційні особи та європейські чиновники повідомляють, що у грудні 2023 року можуть початися переговори про вступ України до ЄС. Зокрема, про це заявляв прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він наголосив, що Україна досить добре просунулась у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею з боку західних партнерів.

З подібною заявою виступала й Президентка Європарламенту Роберта Мецола. Вона також очікує, що до кінця 2023 року почнуться переговори про вступ України до ЄС.

Дмитро Кулеба також припускає, що за сприятливих умов переговори щодо членства можуть розпочатися вже до кінця 2023 року. Міністр переконаний, що ВР здатна ухвалити всі законопроєкти, необхідні для відкриття перемовин.