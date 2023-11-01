Брюссель рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Про це журналістам повідомили офіційні особи та дипломати ЄС.
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Україна отримає "зелене світло" від Єврокомісії
8 листопада Єврокомісія опублікує свій звіт про прогрес України на шляху до вступу в ЄС. Повідомляється, що Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, але за умови "технічних" застережень.
Зокрема, країнам необхідно домогтися більшого прогресу, починаючи від створення надійної та незалежної судової системи і закінчуючи захистом прав меншин і впровадженням антикорупційних заходів.
Це будуть не дрібні, а великі застереження,
– попередив французький чиновник.
Варто зазначити, що ця рекомендація це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною. Натомість рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в ЄС оголосять під час саміту 14 – 15 грудня.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче розпочати переговори про членство в ЄС до кінця цього року.
Які реформи повинна виконати Україна
Влітку 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС та зобов'язалася виконати перелік із 7 рекомендацій Єврокомісії:
- Реформувати Конституційний Суд;
- Продовжити судову реформу;
- Боротися з відмиванням коштів;
- Втілити антиолігархічний закон;
- Боротися з корупцією та призначити керівника САП;
- Узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;
- Змінити законодавство про нацменшини.
Якщо рекомендації не виконати, статус кандидата можуть відкликати.