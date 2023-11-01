Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла депутатка Європейського парламенту від Німеччини – Віола фон Крамон. Вона також відмітила роботу, яку проробила наша держава на шляху до Євросоюзу.

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Чи може Україна почати перемовини про вступ до кінця 2023 року

Крамон наголосила, що після того, як Єврокомісія у 2022 році надала Україні сім рекомендацій щодо вступу у Євросоюз, то вона бачила і чула, що члени організації були задоволені роботою українців. Зокрема, вона чула, що насправді з семи рекомендацій лише одна не була виконана повністю.

Верховна Рада, всі міністерства виконали свою роботу. І навіть у воєнний час всі органи влади дуже наполегливо працювали, щоб дійсно розпочати переговори в цьому році,

– сказала євродепутатка.

Вона також підкреслила, що, ймовірно, на початку листопада можна буде побачити звіт від Єврокомісії про досягнутий прогрес. Європарламентарка оптимістично налаштована, що Комісія дасть зелене світло і подасть сигнал, що українці заслуговують на початок переговорів вже зараз.

Чи всі згодні у ЄС з рішенням щодо початку перемовин

Крамон наголосила, що наразі у Союзі є широкий консенсус щодо початку перемовин України про вступ. Однак є одна країна, яка заради нібито своїх національних інтересів шукає виправдання, чому вони не можуть домовитися. Мовиться про Угорщину.

"Вони не хочуть давати більше грошей на зброю, не хочуть дозволити Україні розпочати роботу з підготовки до вступу. Я не знаю, яким буде рішення (про відкриття переговорів про вступ – 24 Канал), але нам потрібно дійсно подолати цю процедуру одностайності", – зауважила євродепутатка.

Вона також сподівається, що Комісія і Рада знайдуть можливість поговорити з Угорщиною, втім наразі не зрозуміло, наскільки гострою буде реакція. Попри це, європарламентарка відмітила, що рішення щодо Угорщини не залежить від українців.

Я була на Закарпатті та розмовляла з угорськими меншинами – вони живуть дуже вільно, мають свою мову, свої школи, де навчають угорською мовою. Тож якщо і є в Європі меншина, яку не пригнічують, то це, безумовно, угорська меншина в Україні,

– розповіла вона.

На її думку, дійсно важко уявити, що ще може зробити Україна, аби задовольнити угорський уряд.

Як ЄС долатиме спротив Угорщини

Європарламентарка також згадала й про найважливішу з реформ, яку запропонувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перед приєднанням нових країн у Союз. Зокрема, тепер одна країна не може заблокувати рішення Європейської ради, для цього має бути щонайменше дві країни.

"Зараз у нас є лише одна країна, яка блокує гроші для Європейського фонду миру, російські санкції. Ми маємо подолати це, тож реформу треба провести якомога швидше", – наголосила Крамон.

На її думку, також треба проаналізувати, як буде працювати склад Єврокомісії після розширення. Адже зараз ЄС має 27 єврокомісарів, однак, за словами євродепутатки, потрібен менший орган, який ухвалюватиме рішення.

Наостанок вона сказала, що комітет з конституційних питань проголосував за конституційні зміни у ЄС. Тож Крамон сподівається, що скоро відбудуться консультації й буде новий етап реформ.