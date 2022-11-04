В Киев приехал советник Байдена и встретился с Зеленским

В Киев с визитом прибыл советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он уже провел встречу с Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно вечером 4 ноября. Джейк Салливан прибыл в Украину в день оглашения нового пакета оборонной помощи от США.

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Салливан заверил в поддержке на фоне промежуточных выборов в США

Советник президента США Джейк Салливан в разговоре с главой Офиса Президента Андреем Ермаком заверил, что Вашингтон продолжит поддержку Украины и после промежуточных выборов в США. Здесь стоит отметить, что многие республиканцы делают заявления относительно Украины во время предвыборной кампании о том, что не будут предоставлять нашему государству средства. Однако советник Байдена утверждает, что поддержка останется непоколебимой.

Мы полностью намерены обеспечить наличие необходимых ресурсов и получить голоса с обеих сторон острова, чтобы это произошло,

– цитирует Салливана издание Reuters.

Следует также отметить, что это первый визит Джейка Салливана с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По данным СМИ, советник Байдена уже провел встречу с Владимиром Зеленским, в ходе которой обсудили детали новой оборонной помощи от США.

В то же время в Офисе Президента сообщили, что во время разговора с Ермаком, Салливан по видеосвязи пообщался с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и другими представителями военного руководства Украины. Советнику Байдена рассказали о ситуации на фронте и последствиях ракетных обстрелов россиян.