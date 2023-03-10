Воины погибли в адских боях за несгибаемый город Бахмут. Подробности – рассказывает 24 Канал.

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Многие люди пришли почтить память Героев

Как известно, панихида прошла на Майдане Незалежности в столице. Попрощаться с отважными защитниками пришли многие, в том числе военные.

Олег "Хома" и Никита "Турист" Хомюки погибли на Бахмутском направлении. Заметим, что именно там сейчас продолжаются самые жестокие бои.

В Киеве прощаются с отцом и сыном Хомюками / Фото корреспондента Obozrevatel

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Что известно о гибели Хомюков

Олег и Никита Хомюки с первых дней ушли защищать родную страну от окупантов. Они были добровольцами и воевали вместе в составе 206 батальона территориальной обороны ВСУ.

Об этом рассказал офицер ВСУ Дмитрий Христюк. Он отметил, что погибшие были невероятными людьми и боролись бок о бок.

Во время вражеских обстрелов в Бахмуте отец накрыл собой сына, однако снаряд разорвался у их голов. Оба мужчины погибли сразу.

В этот же день в столице прощаются с "да Винчи"

Дмитрий Коцюбайло с 2014 года защищал наше государство. 27-летний Герой Украины погиб в боях за Бахмут 7 марта.

В 12:00 состоялась панихида за упокой Героя Украины в Михайловском Златоверхом соборе. После этого с воином попрощались на Майдане Незалежности.

Почтить память защитника Украины пришли премьер-министр Финляндии Санна Марин, а также Президент Украины Владимир Зеленский.

24 Канал приносит искренние соболезнования семьям и близким погибших украинских Героев.