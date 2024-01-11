В украинской столице будто бы одновременно длится зима и весна. В городе снежит. В то же время раздается гром, информирует 24 Канал.

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В сети люди делятся кадрами непогоды. На видео слышны громкие звуки, которые действительно напоминают взрывы. Однако людей предупредили, что причин для волнения пока никаких.

В Киеве идет снеговая гроза: смотрите видео из сети

В городе раздаются звуки, похожие на гром: смотрите видео из сети

В то же время правила безопасности при непогоде соблюдать необходимо. В частности, водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.

Сообщают, что в результате непогоды выключился свет на Дарницком мосту.

Ситуация в городе остается сложной: смотрите видео из сети

Украинцев предупредили об ухудшении погоды

Кроме того, синоптики предупредили, что уже в течение следующих нескольких дней в Украине ухудшится погода. Температура воздуха опустится до -10 – -15 градусов. В ряде областей Украины прогнозируют метели. Из-за гололеда на территории Украины уже объявили I (желтый) уровень опасности.

Избежать похолодания удастся только западным областям, а также Крыму.