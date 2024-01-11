В українській столиці наче водночас триває зима та весна. У місті сніжить. Водночас лунає грім, інформує 24 Канал.
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У мережі люди діляться кадрами негоди. На відео чути гучні звуки, які й справді нагадують вибухи. Однак людей попередили, що причин для хвилювання наразі – жодних.
У Києві триває снігова гроза: дивіться відео з мережі
У місті лунають звуки, схожі на грім: дивіться відео з мережі
Водночас правил безпеки під час негоди дотримуватися необхідно. Зокрема, водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах.
Повідомляють, що внаслідок негоди вимкнулося світло на Дарницькому мосту.
Ситуація у місті залишається складною: дивіться відео з мережі
Українців попередили про погіршення погоди
Окрім того, синоптики попередили, що вже упродовж наступних декількох днів в Україні погіршиться погода. Температура повітря опуститься до -10 – -15 градусів. У низці областей України прогнозують хуртовини. Через ожеледицю на території України вже оголосили І (жовтий) рівень небезпеки.
Уникнути похолодання вдасться тільки західним областям, а також – Криму.