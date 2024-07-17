Торговый центр в Киеве затопило во время грозы: в сети показали кадры

Киев в среду, 17 июля, накрыла мощная непогода. Из-за ливня затопило один из торговых центров столицы.

Речь идет о ТЦ "Магелан" в Голосеевском районе столицы. В сети показали видео его подтопления, пишет 24 Канал.

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В сети показали видео подтопленного "Магелана"

Ливень с грозой накрыл Киев после аномальной жары. Интенсивность осадков поражала: дождь прошел стеной. Ранее в сети показывали, как машины плыли по трассам. Но вода добралась и до помещений.

В Киеве затопило помещение торгового центра: смотрите видео

Не выдержал ливень столичный "Магелан". Из-за затопления внутрь ТЦ не пускали посетителей.

Вода затопила ТЦ "Магелан": смотрите видео

На видео из соцсетей видно, как работники центра пытаются устранить последствия непогоды.

В сети показали, как столичный "Магелан" оправляется от непогоды: смотрите видео

К слову, киевляне рассказали, что ситуация возле самого ТЦ была не самая лучшая. Ближние улицы, как и многие другие в столице, затопил сильный ливень. Некоторые люди не успели спрятаться от непогоды, а те, что находились в ТЦ решили переждать непогоду в подтопленном "Магелане".

Вода добралась до ТЦ "Магелан": смотрите видео