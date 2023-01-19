На Крещение Господне в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

Нынешняя зима в Украине отмечается абсолютно нетипичной погодой. В частности, в столице нашего государства с начала 2023 года зафиксировали несколько температурных рекордов.

Последний из них датируется 18 января. В этот день среднесуточная температура воздуха в Киеве поднялась до +7,3 градуса.

Интересно 1 января в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда

Новые погодные рекорды

Как отметили в геофизической обсерватории, это, например, на 1,6 градуса выше рекордного значения температуры в этот день с 1993 года. В целом же в последний раз таким теплом зима радовала киевлян и гостей города еще 143 года назад.

Более того, 18 января погода за окном превышала норму на 9,8 градуса. Следовательно соответствовала показателям погоды начала апреля, но отнюдь не середины зимы.

Максимальные и минимальные показатели

Также в Центральной геофизической обсерватории зафиксировали рекорды максимальной и минимальной температуры столицы за 18 января. Так, максимальная температура в столице поднялась до 10,2 градуса, чем превысила предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,8 градуса.

Минимальная температура воздуха в Киеве побила 32-летний рекорд и составила +3,4 градуса. "Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1990 году", – отметили в обсерватории.

Рекорды фиксировали с первого дня 2023 года