На столичном Печерске правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении хулиганства. Конфликт возник внезапно, поэтому правонарушитель достал травматический пистолет и произвел выстрел в сторону потерпевшего.
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Начато уголовное производство
В столичную полицию 20 февраля поступило сообщение о конфликте в одном из отелей. На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя посетителями возник конфликт. В результате один из мужчин нанес удар другому, а затем достал оружие и произвел выстрел.
Пострадавший получил ранения, врачи оказали ему медицинскую помощь.
Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 26-летний уроженец Львовской области. Эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства.
По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство за хулиганство. Задержанному сообщено о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.
В Запорожье произошла смертельная стрельба
- В Запорожье 21 января неизвестный дважды выстрелил в прохожую женщину, в результате чего та погибла. Когда на место преступления прибыли полицейские, мужчина покончил жизнь самоубийством. Стоит отметить, что мужчина не сбежал после совершения преступления. По словам свидетелей, он просто сидел на скамейке до прибытия правоохранителей.
- Врачи пытались спасти пострадавшую женщину, однако им не удалось – она умерла в карете скорой. На месте преступления работают правоохранители – устанавливают детали.
- В то же время председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко отметил, что дело у него на личном контроле. Руководители силовых ведомств докладывают обо всех обстоятельствах, что выясняются.