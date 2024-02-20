На столичном Печерске правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении хулиганства. Конфликт возник внезапно, поэтому правонарушитель достал травматический пистолет и произвел выстрел в сторону потерпевшего.

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Начато уголовное производство

В столичную полицию 20 февраля поступило сообщение о конфликте в одном из отелей. На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя посетителями возник конфликт. В результате один из мужчин нанес удар другому, а затем достал оружие и произвел выстрел.

Пострадавший получил ранения, врачи оказали ему медицинскую помощь.

Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 26-летний уроженец Львовской области. Эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство за хулиганство. Задержанному сообщено о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

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