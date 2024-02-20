На столичному Печерську правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні хуліганства. Конфлікт виник раптово, тож правопорушник дістав травматичний пістолет і здійснив постріл у бік потерпілого.

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Розпочато кримінальне провадження

До столичної поліції 20 лютого надійшло повідомлення про конфлікт у одному із готелів. На місці події правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами виник конфлікт. В результаті один із чоловіків завдав удар іншому, а потім дістав зброю і здійснив постріл.

Потерпілий отримав поранення, лікарі надали йому медичну допомогу.

Поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 26-річний уродженець Львівщини. Експерти вилучили з місця події речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за хуліганство. Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Підозрюваному загрожує до семи років увʼязнення.

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