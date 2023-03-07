В Киеве простились с военными, погибшими на территории Брянской области: трогательные кадры

Во вторник, 7 марта, в Киеве простились с четырьмя бойцами диверсионно-разведывательной группы из добровольческого батальона "Братство". В конце декабря они погибли на территории Брянской области во время выполнения боевого задания.

Церемония прошла в Михайловском соборе и на Майдане Независимости. Бойцов похоронят на Байковом кладбище. 24 Канал подготовил репортаж с места событий.

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Что известно о погибших героях

Максим Михайлов ("Непийпиво"), Юрий Горовец ("Святоша"), Тарас Карпюк ("Тарасий") и Богдан Лягов ("Аполлон") погибли во время выполнения задания 25 декабря 2022 года. Лишь 7 марта 2023 года с ними попрощались.



Церемония прощания / Фото Валентины Полищук



Что известно о военных / Фото Валентины Полищук

Украинские диверсанты делали "хлопок" в России и в глубоком тылу врага. О них стало известно после их гибели.



Почтить память военных пришли тысячи человек / Фото Валентины Полищук



Разведчики погибли во время боевого задания / Фото Валентины Полищук

Провести военных в последний путь пришли несколько тысяч человек.



В Киеве простились с четырьмя бойцами батальона "Братство" / Фото Валентины Полищук

Юрий "Святоша" Горовец . Он был националистом, христианином, актером, путешественником, ветераном. Воевал с начала российского вторжения в 2014 году. Он участвовал в боевых действиях в Иловайске, защищал Мариуполь. Те, кто знаком с ним лично, уверяют, что он руководил группой разведчиков, действовавших на территории России.

. Он был националистом, христианином, актером, путешественником, ветераном. Воевал с начала российского вторжения в 2014 году. Он участвовал в боевых действиях в Иловайске, защищал Мариуполь. Те, кто знаком с ним лично, уверяют, что он руководил группой разведчиков, действовавших на территории России. Максим "Непейпиво" Михайлов . Он в украинском национальном движении давно. Присоединился к нему еще задолго до революции Достоинства и начала войны России против Украины.

. Он в украинском национальном движении давно. Присоединился к нему еще задолго до революции Достоинства и начала войны России против Украины. Тарас "Тарасий" Карпюк . Он тоже был националистом. Ушел на фронт одним из первых в 2014 году. Известно, что ему удалось выжить после бойни в Иловайске в августе 2014 года.

. Он тоже был националистом. Ушел на фронт одним из первых в 2014 году. Известно, что ему удалось выжить после бойни в Иловайске в августе 2014 года. Богдан "Аполлон" Лягов. Он был самым молодым. В то же время – одним из самых отчаянных воинов этой группы. Герою было всего 19 лет.

Церемония прощания с разведчиками: фото Валентины Полищук, 24 Канал

30 декабря 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция о присвоении почетного звания Герой Украины посмертно Максиму Михайлову, Юрию Горовцу, Тарасу Карпюку и Богдану Лягову.

Петиция набрала более 25 тысяч голосов 29 января. 22 февраля президент ее поддержал и поручил премьер-министру проработать этот вопрос.