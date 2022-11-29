В Главном управлении ГСЧС в Киеве уточнили, что данные об инциденте они получили 28 ноября. Застрявшая в лифе женщина находилась в Святошинском районе.
Внимание Дефицит на уровне 30%: у украинцев будет свет по крайней мере на 5 – 6 часов ежедневно
Сразу же к месту вызова были направлены спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, женщина 1992 года рождения находилась в заблокированном лифте между 5-м и 6-м этажами,
– сообщили спасатели.
Специалисты применили шансовый инструмент и открыли дверь лифта. Потом они получили женщину и передали ее медикам. Далее роженицу доставили в роддом.
Актуально о ситуации со светом в Киеве
- Сегодня, 29 ноября, в 9:37 Киевские электросети сообщили, что в столице применяют стабилизационные отключения.
- Но уже в 11 часов компания вернулась в экстренные. Графики стабилизационных отключений снова перестали действовать.
- Предварительно в Киевских электросетях сообщили, что будут выключать свет так, чтобы перерыв для каждого клиента был не более 5 часов. Так будут делать до тех пор, пока не снизят дефицит генерации электроэнергии, а ситуация в энергосистеме не стабилизируется.
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